Ludhiana के इस इलाके में आग का तांडव, 2 मंजिला बिल्डिंग हुई तहस-नहस

लुधियाना में 2 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने की खबर सामने आई है।

लुधियाना (विजय): लुधियाना में 2 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, मामला लुधियाना के चांद सलीमा के पास बसंत नगर गली नंबर 6 से सामने आया है, जहां देर रात एक कबाड़ की दुकान में भयानक आग लग गई। वहां मौजूद लोगों द्वारा आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

जानकरी के मुताबिक, आग रात करीब 11 बजे लगी थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और वे लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि, करीब 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल, मालिक ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी आग लगने के असली कारण की जांच कर रहे हैं।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here