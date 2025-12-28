Main Menu

Phagwara में चली गोली, मामूली विवाद ने लिया खतरनाक मोड़

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 28 Dec, 2025 09:59 PM

a shooting occurred in phagwara

फगवाड़ा में गोली चलने की घटना सामने आई है। जहां गांव बोहानी में एक व्यक्ति द्वारा गोली चलाई गई। मिली जानकारी अनुसार मामूली विवाद के दौरान व्यक्ति द्वारा हवाई फायरिंग की गई। घटना को लेकर इलाके में दहशत का माहौल पाया जा रहा है।

पंजाब डैस्क : फगवाड़ा में गोली चलने की घटना सामने आई है। जहां गांव बोहानी में एक व्यक्ति द्वारा गोली चलाई गई। मिली जानकारी अनुसार मामूली विवाद के दौरान व्यक्ति द्वारा हवाई फायरिंग की गई। घटना को लेकर इलाके में दहशत का माहौल पाया जा रहा है। वारदात घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। घटनास्थल पर मौजूद अमरीक सिंह ने बताया कि वह बाहर खड़े थे, तभी एक युवक बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचा और कुछ युवकों के साथ गाली-गलौज करने लगा। कुछ ही देर बाद युवक ने हवाई फायर किया और फरार हो गया। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। इसके संबंध में रावलपिंडी पुलिस ने गोली चलाने को व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 

मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी भारत भूषण और एसएचओ रावलपिंडी मेजर सिंह ने बताया कि गोली चलाने वाले की पहचान हरिंदर सिंह लाडी पुत्र कुलवंत सिंह निवासी पतारा जालंधर के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि सुखविंदर राम पुत्र चरण दास से मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिस कारण उसने गोली चला दी। डीएसपी ने कहा कि सुखविंदर रेडीमेड कपड़े का काम करता है, उसकी दुकान पर ही किसी बात को लेकर ऐसा हुआ है। इसकी अगली जांच शुरू कर दी गई है और इस संबंधी जल्दी ही सच्चाई सामने आएगी।

