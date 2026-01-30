Main Menu

डिफॉल्टर अलॉटियों के लिए नई सुनहरा मौका!  एमनेस्टी स्कीम 2025 में विस्तार

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 30 Jan, 2026 08:20 PM

a new golden opportunity for defaulting allottees

ज़िला ग्लाडा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने पुड्डा/ग्लाडा के डिफॉल्टर अलॉटियों को लाभ देने के लिए एमनेस्टी स्कीम 2025 में 31 मार्च 2026 तक का विस्तार किया है। उन्होंने बताया कि ग्लाडा अथॉरिटी से संबंधित आवासीय और वाणिज्यिक प्लॉट्स और...

लुधियाना  – ज़िला ग्लाडा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने पुड्डा/ग्लाडा के डिफॉल्टर अलॉटियों को लाभ देने के लिए एमनेस्टी स्कीम 2025 में 31 मार्च 2026 तक का विस्तार किया है। उन्होंने बताया कि ग्लाडा अथॉरिटी से संबंधित आवासीय और वाणिज्यिक प्लॉट्स और मकानों के डिफॉल्टर अलॉटियों जो पहले इस स्कीम के तहत लाभ लेने से वंचित रह गए थे, उनके लिए अब स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने का एक और सुनहरा अवसर है।

उन्होंने आगे कहा कि इच्छुक अलॉटी अपनी प्रति-बेनती 31 मार्च 2026 शाम 5:00 बजे तक ग्लाडा कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। इस स्कीम संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सुपरिंटेंडेंट, ज़िला कार्यालय, कमरे नंबर 111 और 112, ग्राउंड फ्लोर, ग्लाडा, लुधियाना पर किसी भी कार्यदिवस सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

