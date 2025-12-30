लुधियाना नगर निगम विवादों में! ₹150 करोड़ के टेंडरों में सेटिंग का बड़ा खेल

लुधियाना नगर निगम एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में आ गया है। दरअसल अब शहर की सड़कों के नवीनीकरण से जुड़े करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपये के टेंडरों में बड़े स्तर पर सेटिंग और मिलीभगत का खेल सामने आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आरोप है कि कुछ चुनिंदा...

लुधियाना : लुधियाना नगर निगम एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में आ गया है। दरअसल अब शहर की सड़कों के नवीनीकरण से जुड़े करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपये के टेंडरों में बड़े स्तर पर सेटिंग और मिलीभगत का खेल सामने आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आरोप है कि कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में नियमों के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया।

जानकारी मुताबिक इन टेंडरों को जमा करने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर तय की गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ठेकेदारों की कथित मिलीभगत से नगर निगम कमिश्नर से एक दिन की अतिरिक्त मोहलत ले ली गई। अब ये टेंडर आज शाम 5 बजे तक डाले जा रहे हैं। इस अचानक किए गए बदलाव को लेकर निगम के अंदर और बाहर कई सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि नगर निगम TIC सेल के एक्सियन फिलहाल छुट्टी में है और उनकी गैर हाजिरी में इन टेंडर का काम एक्सियन अरविंद कुमार की ओर से देखा जा रहा है।

बताया जा रहा है कि टेंडर की तारीख बढ़ाने के पीछे नगर निगम के TIC सेल के एक एक्सियन (XEN) अरविंद का पूरा हाथ है। आरोप है कि संबंधित अधिकारी ने टेंडर प्रक्रिया से जुड़ी अत्यंत गोपनीय जानकारी कुछ चुनिंदा ठेकेदारों तक पहुंचा दी। किन-किन ठेकेदारों ने किस टेंडर में बिड डाली है, एक काम के पीछे कितनी बिड आई हैं और कितना प्रतिस्पर्धा (Competition) है—यह पूरी जानकारी लीक कर दी गई। अगर इस पूरे मामले की सही से जांच पड़ताल की जाए तो खुलासा हो जाएगा कि उक्त एक्सियन की किन-किन ठेकेदारों के साथ सैटिंग थी।

