69वीं नेशनल स्कूल गेम्स: देश भर के खिलाड़ियों को मिलेगी खास सुविधा

Edited By Kalash,Updated: 04 Jan, 2026 12:18 PM

69th national school games

पंजाब की मेजबानी में मंगलवार से शुरू होने जा रही 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स की 3 स्पर्धाओ के सफल आयोजन के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है।

लुधियाना (विक्की): पंजाब की मेजबानी में मंगलवार से शुरू होने जा रही 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स की 3 स्पर्धाओ के सफल आयोजन के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। इस बार विभाग ने न केवल खेल मैदानों, बल्कि खिलाड़ियों की थाली और सुविधा का भी विशेष ख्याल रखा है। खिलाड़ियों के लिए पी.ए.यू. सरकारी स्कूल में एक अत्याधुनिक 'कॉमन मेस' तैयार की जा रही है।

अक्सर देखने में आया है कि पिछले आयोजनों में शाकाहारी भोजन करने वाले खिलाड़ियों व अधिकारियों की शिकायत रहती थी कि उनका भोजन उसी स्थान पर तैयार किया जाता है जहां मांसाहारी भोजन तैयार होता है। यही नहीं दोनों तरह का खाना खिलाड़ियों और अधिकारियों को एक साथ ही परोसा जाता है। इसी वजह से शाकाहारी खाना खाने वाले खिलाड़ी और अधिकारी सरकारी खाना छोड़ बाहर जाकर वेजिटेरियन थाली खाने को तरजीह देते थे। 

डीईओ डिम्पल मदान ने बताया कि इस बार ऐसी गंभीर समस्या को हल करते हुए विभाग ने फैसला लिया है कि वेज और नॉन-वेज भोजन न केवल अलग-अलग तैयार किया जाएगा, बल्कि उनके परोसने (सर्विंग) का स्थान और बर्तन भी पूरी तरह अलग होंगे। इससे खिलाड़ियों को उनकी मान्यताओं और पसंद के अनुसार शुद्ध भोजन मिल सकेगा।

स्टेशन से मैदान तक परिवहन के पुख्ता इंतजाम

दूसरे राज्यों  से आने वाले खिलाड़ियों को आवाजाही में कोई परेशानी न हो, इसके लिए विभाग ने परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) की विशेष व्यवस्था की है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से लेकर खिलाड़ियों के रुकने के स्थानों और वहां से खेल वेन्यू तक ले जाने के लिए गाड़ियों का सुचारू प्रबंध रहेगा।

24 घंटे एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए भी सेहत विभाग से किया संपर्क

खिलाड़ियों की हेल्थ को लेकर भी शिक्षा विभाग गंभीर है। इसके लिए सिविल सर्जन को वैन्यू के साथ खिलाड़ियों के रिहायश स्थल के लिए भी मेडिकल टीमों का इंतजाम करने के लिए लिखा गया है। डीईओ ने बताया कि सेहत विभाग को कहा गया है कि 5 से 11 जनवरी तक 24 घंटे एक एम्बुलेंस की स्थाई व्यवस्था भी विभाग को खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए करवाई जाए। 

विरासत से रूबरू होंगे खिलाड़ी, नशे के खिलाफ रहेगी सख्त निगरानी

शिक्षा विभाग इस आयोजन को केवल खेल तक सीमित नहीं रखना चाहता। देशभर से आए छात्र पंजाब की समृद्ध संस्कृति और विरासत से परिचित हो सकें, इसके लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं, 'नशा मुक्त पंजाब' के मिशन को आगे बढ़ाते हुए विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिकारी या स्टाफ शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करता पाया गया, तो सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए प्रिंसिपल्स और अफसरों को रिहायशी स्कूलों में रैंडम चेकिंग के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके बारे में मेहमान टीमों को भी लुधियाना पहुंचते ही पहली मीटिंग में जानकारी भी दे दी जाएगी। अगर फिर भी कोई ऐसा मामला सामने आता है तो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नियमों के तहत कार्रवाई होगी। 

गुरु नानक स्टेडियम में होगा भव्य आगाज

पी.ए.यू. सरकारी स्कूल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी डायरेक्टर (स्पोर्ट्स) सुनील कुमार ने बताया कि इन खेलों का औपचारिक उद्घाटन 6 जनवरी को गुरु नानक स्टेडियम में शिक्षा मंत्री द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर डी.ई.ओ. डिंपल मदान, प्रिं. कमलजोत कौर, प्रिं. विश्वकीरत काहलों, पंजाब स्पोर्ट्स को-ऑर्डिनेटर अजीतपाल सिंह और जिला स्पोर्ट्स को-ऑर्डिनेटर कुलदीप सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

