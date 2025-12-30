Main Menu

Punjab में Winter Vacations बढ़ाने को लेकर टीचर क्या बोले ? जानें

Edited By Urmila,Updated: 30 Dec, 2025 01:39 PM

मास्टर कैडर यूनियन जिला यूनिट लुधियाना की मीटिंग प्रदेश उपाध्यक्ष जगजीत सिंह साहनेवाल की अध्यक्षता में हुई।

लुधियाना (विक्की) : मास्टर कैडर यूनियन जिला यूनिट लुधियाना की मीटिंग प्रदेश उपाध्यक्ष जगजीत सिंह साहनेवाल की अध्यक्षता में हुई। जिला महासचिव गुरप्रीत सिंह दोराहा, वित्त सचिव स्वर्ण सिंह, सीनियर उपाध्यक्ष नवदीप सिंह, उपाध्यक्ष राजविंदर सिंह और प्रेस सचिव मनोज कुमार ने मिलकर मीटिंग की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से पूरे राज्य में घना कोहरा और तापमान में अचानक गिरावट के कारण राज्य में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। जिसके कारण स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।

वहीं इसके साथ ही दूर-दराज से स्कूल आने वाले टीचरों को कोहरे के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर मौजूद यूनियन के सदस्यों ने सरकार से सर्दियों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ाने की मांग की ताकि स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट ठंड से बच सकें और ठंड से होने वाली बीमारियों से बच सकें। इस मौके पर जिला महिला इकाई सदस्य कंवलजीत कौर, जसवीर कौर, सुपरजीत कौर, मनजीत कौर, सुषमा शर्मा, रूपिंदर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष प्रभजोत सिंह, हरजिंदर सिंह खन्ना, नवीन कपिला, हरविंदर सिंह पुडैन, जगमीत सिंह, सिमरजोत सिंह ने शिक्षा मंत्री पंजाब और उच्च अधिकारियों से छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाने की मांग की।

