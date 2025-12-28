Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • युवक को जाली वीजा व जाली टिकट देकर ठगे लाखों, मामला दर्ज

युवक को जाली वीजा व जाली टिकट देकर ठगे लाखों, मामला दर्ज

Edited By Urmila,Updated: 28 Dec, 2025 01:51 PM

visa fraud

जाली वीजा और जाली टिकट देकर ठगी मारने के आरोप में इमीग्रेशन सेंटर के मालिक के खिलाफ थाना सिटी फिरोजपुर की पुलिस ने मामला दर्ज किया है ।

फिरोजपुर (कुमार) : एक युवक को दुबई भेजने का झांसा देते कथित रूप में 3 लाख 30 हजार रूपए लेकर जाली वीजा और जाली टिकट देकर ठगी मारने के आरोप में इमीग्रेशन सेंटर के मालिक के खिलाफ थाना सिटी फिरोजपुर की पुलिस ने मामला दर्ज किया है ।

यह जानकारी देते हुए डीएसपी सिटी फिरोजपुर सुखविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को दी लिखती शिकायत दरखास्त यूआईडी नंबर 700520 में शिकायतकर्ता मुदई शरणजीत उर्फ बब्बू वासी कसूरी गेट फिरोजपुर शहर ने आरोप लगाते हुए बताया है कि इंग्लिश हेल्पलाइन इमीग्रेशन सेंटर के मालिक अभिषेक ने उसको दुबई भेजना का झांसा देकर और विश्वास में लेकर उससे पहले ऑनलाइन गूगल पे द्वारा 75 हजार रुपए हासिल किए और बाकी के 2 लाख 55 हजार रुपए नकद लिए लिए।

शिकायतकर्ता के अनुसार कुल 3 लाख 30 हजार रुपए लेकर नामजद आरोपी ने उसको जाली वीजा और जाली टिकट दी और (विदेश) दुबई भेजने के नाम पर उससे ठगी मांरी है। डीएसपी सुखविंदर सिंह ने बताया कि जांच करने उपरांत नामजद आरोपी के खिलाफ बीएनएस की अलग-अलग धाराओं और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल एक्ट 2014 के तहत मामला दर्ज करके पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!