Punjab :  दोपहिया वाहन चालक दें ध्यान, पुलिस ने शुरू की नई मुहिम

खन्ना (विपन): हर साल चाइना डोर कई लोगों को घायल करते हैं और कीमती जानें भी ले लेते हैं। खासकर, इसका खतरा दोपहिया वाहन चालकों के लिए सबसे ज़्यादा होता है। इसे देखते हुए, खन्ना पुलिस ने SSP खन्ना डॉ. ज्योति यादव बैंस के निर्देशों पर चाइना डोर के खिलाफ़ एक सराहनीय कदम उठाया है। दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए, पुलिस ने बाइक के आगे लगाने के लिए एक खास सेफ्टी शिकंजा तैयार किया है, जो गाड़ियों के चलते समय चाइना डोर को मुंह या मुंह तक पहुंचने से पहले ही रोक देगा।

चाइना डोर हर साल कई मासूम जानें निगल जाती हैं। इस खतरे को रोकने के लिए, खन्ना पुलिस ने यह खास मुहिम शुरू की है। DSP विनोद कुमार ने कहा कि पुलिस का मुख्य कर्तव्य लोगों की जान और माल की सुरक्षा करना है। चाइना डोर से होने वाले हादसों को रोकने के लिए यह सुरक्षा शिकंजा तैयार किया गया है। खन्ना पुलिस ने आम जनता से चाइना डोर का इस्तेमाल न करने की अपील की है। इसके साथ ही, यह भी चेतावनी दी है कि इसे बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खन्ना पुलिस के इस कदम को सड़क सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत और जिम्मेदार पहल माना जा रहा है।

