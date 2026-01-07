Jalandhar से Ludhiana जाने वाले सावधान! हाईवे पर लगा लंबा जाम... कहीं फंस न जाएं आप

जालंधर से लुधियाना की तरफ जाने वालों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है।

जालंधर: जालंधर से लुधियाना की तरफ जाने वालों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है। अगर आप लुधियाना की तरफ जा रहे हैं तो ये खबर पढ़ लें क्योंकि जालंधर-लुधियाना हाईवे पर काफी लंबा जाम लगा है। वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसलिए सोच समझकर कर ही घर से बाहर निकलें। गौरतलब है कि, ये जाम काफी समय से लगा हुआ है, जिस कारण लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हाईवे पर वाहनों की 3-3 लाइनें लगी हुई हैं। लोग काफी समय से जाम में फंसे हुए हैं। वहीं इस दौरान कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी दिखाई नहीं दे रहा है जो इस जाम को खुलावा सके।

