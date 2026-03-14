शहर में बेखौफ चोरों का कहर, CCTV में कैदा हुआ मंजर

Edited By Urmila,Updated: 14 Mar, 2026 01:39 PM
फिरोजपुर में आए दिन चोरों की तरफ से चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है फिरोजपुर शहर में एक चोर ने कॉस्मेटिक दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
फिरोजपुर (सन्नी चोपड़ा) : फिरोजपुर में आए दिन चोरों की तरफ से चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है फिरोजपुर शहर में एक चोर ने कॉस्मेटिक दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। छत पर से चोर आया ओर दुकान के अंदर दाखिल हुआ और दुकान से कैश और समान लेकर फरार हो गया। चोर की सी.सी.टी.वी. भी सामने आई है। पुलिस मौके पर पहुंच कर चोर की तलाश में जुट गई है।
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