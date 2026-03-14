शहर में बेखौफ चोरों का कहर, CCTV में कैदा हुआ मंजर

फिरोजपुर में आए दिन चोरों की तरफ से चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है फिरोजपुर शहर में एक चोर ने कॉस्मेटिक दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।

फिरोजपुर (सन्नी चोपड़ा) : फिरोजपुर में आए दिन चोरों की तरफ से चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है फिरोजपुर शहर में एक चोर ने कॉस्मेटिक दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। छत पर से चोर आया ओर दुकान के अंदर दाखिल हुआ और दुकान से कैश और समान लेकर फरार हो गया। चोर की सी.सी.टी.वी. भी सामने आई है। पुलिस मौके पर पहुंच कर चोर की तलाश में जुट गई है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here