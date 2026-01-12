Main Menu

बेहद जोखिम भरा टांडा बाईपास रोड पुल, दोनों ओर से खिसकती सड़क बन रही ‘मौत का कुआं’

Edited By Urmila,Updated: 12 Jan, 2026 01:22 PM

हर के बाहरी क्षेत्र में स्थित टांडा बाईपास रोड के पुल की हालत बेहद खस्ता हो रही है।

होशियारपुर (राजेश जैन): शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित टांडा बाईपास रोड के पुल की हालत बेहद खस्ता हो रही है। इस पुल के दोनों किनारों से सड़क लम्बे अर्से से सिरक रही थी लेकिन अब तो दोनों किनारों पर पुल और सड़क के बीच खाई बढ़ती जा रही है। ये रोड बेहद व्यस्त मार्ग है। शहर से टांडा, दसूहा, व माता चिंतपूर्णी की तरफ जाने वाल श्रद्धालु इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। दिन भर इस रोड से हजारों वाहन गुजरते हैं। इलाके में स्थित अनेक स्कूलों के बच्चों का भी इस रूट से आना जाना बना रहता है।

इलाके को लोगों ने बताया कि पुल के क्षतिग्रस्त किनारों की बजह से दर्जनों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। रात के समय ज्यादातर दोपहिया वाहन चालक अथवा पैदल निकलने वाले लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। अगर इन किनारों से कोई व्यक्ति अथवा वाहन नीचे गिरे तो पुल से नीचे से गुजरने वाले भंगी चो की गहराई 20 फुट से भी ज्यादा है। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि दुर्घटना के पश्चात नुकसान किस कदर होगा। इलाके के लोगों का कहना है कि लोक निमार्ण विभाग के समक्ष कई बार गुहार लगाए जाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगता है कि यह विभाग अथवा प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है।

इसी रोड पर टैगोर नगर में मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल के संचालक विवेक साहनी ने कहा कि वैसे तो इस पूरी सड़क की हालत बेहद खस्ता है लेकिन पुल के दोनों किनारों और सड़क के बीच की खाई मौत का कुआं साबित हो रही है। इधर से गुजरना खतरे से खाली नहीं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को पहल के अधार पर इसकी मुरम्म्त करवानी चाहिए ताकि कि किसी भी संभावित त्रास्दी से बचा जा सके।

युवा उद्योगपति संदीप नंदा जो कि इसी रोड पर रहते हैं तथा कारोबार के लिए रोजाना इसी पुल से गुजरते हैं, ने भी पुल की हालत पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पुल से गुजरना खतरे से खाली नहीं लेकिन हैरानी की बात है कि जिला प्रशासन व लोक निमार्ण विभाग इस गम्भीर समस्या पर क्यों गौर नहीं कर रहा। लगता है कि लोगों को इस समस्या के समाधान के लिए किसी संघर्ष की शुरुआत करनी पड़ेगी।

