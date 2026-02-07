युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौ/त, वारिसों ने शव जीटी रोड पर रख किया चक्का जाम

Main Menu

07 Feb, 2026

बद्दोवाल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है।

मुल्लांपुर दाखा (कालिया): बद्दोवाल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गत रात अपने दोस्तों के साथ गांव ढट्ट का एक युवक गया था। उन दोस्तों ने सुबह निजी अस्पताल के बाहर युवक को पहुंचाया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जगजीत सिंह निवासी गांव बद्दोवाल के रूप में हुई है। मृतक के वारिसों ने शव को जीटी रोड जगराओं पर रख कर रोष प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। थाना दाखा के प्रमुख ने कातिलों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलवा कर धरना उठवाया।   

