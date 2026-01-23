लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 12 सदस्य तेजधार हथियारों सहित काबू

थाना सिटी मोगा पुलिस ने लूटपाट की योजना बनाने वाले गिरोह को काबू करके उनसे तेजधार हथियार बरामद किए। इस संबंधी जानकारी देते हुए डी.एस.पी. सिटी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी इंस्पैक्टर वरुण कुमार के निर्देशों पर जब सहायक थानेदार बूटा सिंह...

मोगा (आजाद) : थाना सिटी मोगा पुलिस ने लूटपाट की योजना बनाने वाले गिरोह को काबू करके उनसे तेजधार हथियार बरामद किए। इस संबंधी जानकारी देते हुए डी.एस.पी. सिटी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी इंस्पैक्टर वरुण कुमार के निर्देशों पर जब सहायक थानेदार बूटा सिंह पुलिस पार्टी सहित जंगलात एरिया एम.पी. बस्ती लंढेके के पास जा रहे थे, तो उनको गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली कि अजीत कुमार निवासी संत हरदेव सिंह नगर, विजय कुमार, रंजीत कुमार निवासी दाना मंडी मोगा, लवप्रीत सिंह उर्फ मूसेवाला जीरा रोड मोगा, हरदीप सिंह, अमनदीप सिंह उर्फ अमना निवासी मोगा जो जंगलात एरिया एम.पी. बस्ती लंढेके में बैठे लूट की तैयारी कर रहे हैं तथा उनके पास तेजधार हथियार भी हैं।

पुलिस पार्टी ने तुरंत छापामारी करके उनको जा दबोचा तथा उनसे एक खंडा, एक कृपाण, एक बेसबॉल तथा 2 डंडे बरामद किए गए, जिनके खिलाफ सिटी मोगा में अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सहायक थानेदार बूटा सिंह ने बताया कि पूछताछ के बाद कथित आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा।

इसी प्रकार डी.एस.पी. सिटी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि जब थाना प्रभारी भलविन्द्र सिंह की अगुवाई में सहायक थानेदार रछपाल सिंह पुलिस पार्टी सहित तेल फैक्टरी जवाहर नगर मोगा के पास जा रहे थे, तो उनको जानकारी मिली कि साहब निवासी गांव लंघेयाना, बूटा सिंह उर्फ मनी निवासी जगराओं हाल गांव राजेयाना, कमलप्रीत सिंह उर्फ अर्श निवासी गांव डाला, बलवंत सिंह उर्फ बोबी निवासी गांव कोटला मेहर सिंह वाला हाल बाघापुराना, मनप्रीत सिंह उर्फ घुल्ला निवासी गांव मैहरों, विशाल सिंह उर्फ मनी गांव रौली इकट्ठे होकर लूटपाट की योजना बना रहे हैं।

जिस पर पुलिस पार्टी ने बताई गई जगह पर छापामारी करके उनको जा दबोचा तथा उनसे 2 कृपाणें, 2 कापे तथा 2 बेसबॉल बरामद किए गए, जिनके खिलाफ थाना सिटी साऊथ में मामला दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी सहायक थानेदार रछपाल सिंह ने कहा कि पूछताछ के बाद कथित आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा।