Hoshiarpur में सड़क हादसा, ड्यूटी से लौट रहे पुलिसकर्मी की मौत

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 09 Apr, 2026 11:33 PM



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पंजाब होशियारपुर जिला के अधीन आते इलाका टांडा में भयानक हादसा होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर खुड्डा के नजदीक आज देर शाम करीब 9 बजे हुए सड़क हादसे में ड्यूटी से लौट रहे गांव रल्लणा निवासी पुलिसकर्मी मल्ला सिंह की कार की चपेट में आने से...