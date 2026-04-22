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Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Kamini,Updated: 22 Apr, 2026 01:03 PM
पंजाब के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और आसमान से आग बरस रही है।
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फोकल पॉइंट के अधीन आती जामलपुर कालोनी (एच.एम. ब्लॉक) में उस समय चीख-पुकार मच गई जब दोपहर के समय एक ...
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पंजाब के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और आसमान से आग बरस रही है। दोपहर के समय चिलचिलाती ...
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Punjab में कल सरकारी छुट्टी, स्कूल-कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद
पंजाब के 6 जिलों के किसानों के लिए बड़ी राहत, अब बिना किसी रोक-टोक के कर सकेंगे खेती
5. सोना-चांदी के दाम में उतार-चढ़ाव जारी, बुधवार के ताजा रेट जारी
सोना-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार बुधवार को 24 कैरेट...
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22/04/2026 09:30 IST
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मेष राशि वालों आज परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करना नुकसान दे सकता है।
वृष राशि वालों आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है। हालांकि पैसों को लेकर थोड़ी परेशानी हो...
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपको समाजिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिलेगा।
कर्क राशि वालों आज दिन ठीक रहेगा। अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। बच्चों का ध्यान पढ़ाई में रहेगा। परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य...
सिंह राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। व्यापार में फायदा होगा और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। धैर्य बनाए रखें, नहीं तो बने हुए...
तुला राशि वालों आज का दिन मिला-जुला रहेगा। बच्चों की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। नौकरी में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में चल रही परेशानी दूर होगी।
धनु राशि वालों आज का दिन अच्छा रहेगा। अटका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं। कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है।
मकर राशि वालों आज आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। करियर में बदलाव के बारे में सोच सकते हैं।
कुंभ राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। नया काम शुरू करने में मित्रों का सहयोग मिलेगा। बच्चों की संगति पर ध्यान...
मीन राशि वालों आज का दिन शांतिपूर्ण रहेगा। पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी।
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