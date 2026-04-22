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  • Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Kamini,Updated: 22 Apr, 2026 01:03 PM

punjab top 5

पंजाब के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और आसमान से आग बरस रही है।

1. विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, ASI रिश्वत लेता रंगे हाथों गिरफ्तार
विजिलेंस ब्यूरो पंजाब ने पुलिस थाना जैतो, जिला फरीदकोट में तैनात सहायक सब-इंस्पैक्टर हरपाल सिंह को 33,500 रुपए रिश्वत...

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साहनेवाल के रहने वाले एक मोटर मैकेनिक को जी.एस.टी. नंबर अप्लाई करना उस समय महंगा पड़ गया जब उसके घर पर ई.डी...

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पंजाब के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और आसमान से आग बरस रही है। दोपहर के समय चिलचिलाती ...

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सोना-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार बुधवार को 24 कैरेट...

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