Punjab में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल, RP Singh ने आम आदमी पार्टी पर उठाए सवाल

पंजाब डेस्क: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है और अमृतसर ज़िले में रैय्या पुलिस चौकी के पीछे विस्फोटक सामग्री की बरामदगी इसी गंभीर स्थिति का प्रमाण है। उनके अनुसार यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि बिगड़ती व्यवस्था का स्पष्ट संकेत है।

सिंह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शासन व्यवस्था पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले समय में अनेक पुलिस थानों को निशाना बनाया जा चुका है और पुलिस मुख्यालय तक रॉकेट हमले की चपेट में आ चुका है। इसके बावजूद सरकार की ओर से न तो कठोर संदेश दिया गया और न ही निर्णायक कदम उठाए गए, जिससे असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़े हैं।

भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि राज्य की जेलें अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनती जा रही हैं। उनके अनुसार कई कुख्यात अपराधी जेलों के भीतर से ही अपने आपराधिक गिरोह संचालित कर रहे हैं। धमकियां देने, संचार माध्यमों पर सक्रिय रहने और साक्षात्कार तक देने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो प्रशासन की गंभीर लापरवाही को दर्शाती हैं।

उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग रंगदारी और धमकियों से परेशान है तथा आम नागरिक भय के वातावरण में जीवन जीने को विवश है। माता-पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। सिंह ने प्रश्न उठाया कि क्या राज्य में कानून का भय समाप्त हो चुका है।

सिंह ने यह आरोप भी लगाया कि राज्य सरकार का ध्यान पंजाब की समस्याओं से अधिक दिल्ली के नेताओं पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के मामलों में अधिक व्यस्त दिखाई देते हैं, जबकि पंजाब गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है।

भाजपा प्रवक्ता ने सभी सुरक्षा घटनाओं की उच्च स्तरीय और समयबद्ध जांच कराने, लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय करने तथा अपराधी गठजोड़ के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो सरकार अपने पुलिस थानों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती, वह आम नागरिक की सुरक्षा का दावा करने का नैतिक अधिकार खो देती है। पंजाब को दिखावे नहीं, बल्कि जिम्मेदार और जवाबदेह शासन की आवश्यकता है।

