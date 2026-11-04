अकाली दल पुनर सुरजीत को बड़ा झटका, प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने छोड़ी पार्टी

अकाली दल पुनर सुरजीत को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और अकाली दल पुनर सुरजीत के सीनियर नेता प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने पार्टी से दूरी बना ली है।

पटियाला (बलजिंदर): अकाली दल पुनर सुरजीत को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और अकाली दल पुनर सुरजीत के सीनियर नेता प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने पार्टी से दूरी बना ली है। चंदूमाजरा ने कहा कि हाल ही में पंथिक एकता के लिए एक मंच पर आने की मेरी अपील पर ज्ञानी हरप्रीत सिंह की तरफ से दी गई पब्लिक प्रतिक्रिया से मुझे लगा है कि हमारी सोच, विचार और काम करने का तरीका एक-दूसरे से मेल नहीं खाता। इसलिए मैंने अपने और ज्ञानी हरप्रीत सिंह के मन से फालतू का बोझ हटाकर पुनर सुरजीत अकाली दल संगठन से अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने साफ किया कि पंथ, पंजाब, पंजाबियत और पंजाब के अधिकारों की रक्षा के लिए उनका वादा पहले की तरह बना रहेगा।

पूर्व सांसद प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल पंथ और पंजाब की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी है और उन्हें गर्व है कि अपनी पब्लिक और पॉलिटिकल जिंदगी में उन्होंने हमेशा पंथ और पंजाब के हक के लिए लड़ी गई हर लड़ाई में लीडिंग रोल निभाया है, लेकिन मौजूदा हालात में उन्हें बहुत दुख है कि वे पंजाब के हक और हितों के लिए कोई मतलब वाली भूमिका नहीं निभा पाए।

चंदूमाजरा ने कहा कि सरकार के जनविरोधी और पंजाब विरोधी फैसलों के बावजूद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की कमी के कारण हमारी भूमिका अखबारों में बयानों तक ही सीमित रह गई है। उन्होंने कहा कि पंथ विरोधी ताकतें शिरोमणि अकाली दल के अलग-अलग गुटों में बंटे होने का फायदा उठा रही हैं, इसलिए सभी अकाली और पंथिक पार्टियों का एक प्लेटफॉर्म पर आना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि पंजाब असेंबली इलेक्शन को देखते हुए पंजाब समर्थक ताकतों की एकता और आम आवाज ही राज्य के हितों की रक्षा कर सकती है।

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