  • शहरवासियों के लिए जरूरी खबर, 3 दिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक लगेगा Power Cut

Edited By Urmila,Updated: 10 Jan, 2026 11:59 AM

power cut

132 केवीए. तरनतारन 11 केवी. सिटी 1 सिटी 4 व 6 तरनतारन की बिजली सप्लाई शहरी फीडरों के विभाजन के कारण 10 जनवरी को बंद रहेगी।

तरनतारन (अहलूवालिया): 132 केवीए. तरनतारन 11 केवी. सिटी 1 सिटी 4 व 6 तरनतारन की बिजली सप्लाई शहरी फीडरों के विभाजन के कारण 10 जनवरी को बंद रहेगी। 12 , 15 व 17 जनवरी को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।

इन इलाकों से चलने वाले इलाके जैसे काजीकोट रोड, चंद्र कॉलोनी, सरहाली रोड राइट साइड, गली जमाराय वाली, मोहल्ला भाग शाह, तहसील बाजार, नूरदी रोड, पार्क एवेन्यू, गुरु अर्जन देव कॉलोनी, सरदार एन्क्लेव, गुरबख्श कॉलोनी, छोटा काजीकोट, पड्डा कॉलोनी, कोहाड़ अहाता, ग्रीन सिटी, होली सिटी, मोहल्ला जसवंत सिंह, नूरदी रोड, पलासौर रोड, श्री गुरु अर्जन देव कॉलोनी, जय दीप कॉलोनी, दीप एवेन्यू, फतेह चक, गुरु तेग बहादुर नगर, श्री गुरु तेग बहादुर नगर फेज 2 और न्यू दीप एवेन्यू तरनतारन आदि बंद रहेंगे। यह जानकारी इंजी. नरिंदर सिंह सब डिविजनल ऑफिसर शहरी तरनतारन, इंजी. गुरभेज सिंह ढिल्लों जे.ई. और इंजी. मनजीत सिंह जे.ई. ने दी।

