7 साल की मासूम से दरिंदगी मामले में Action, पुलिस ने आरोपी को रातों-रात दबोचा

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 02 Jan, 2026 07:29 PM
थाना खुईयां सरवर के अंतर्गत आते एक गांव में गत दिवस एक अधेड़ व्यक्ति द्वारा एक 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आने के बाद थाना खुईयां सरवर पुलिस ने गत रात्रि ही मुखबिर की सूचना पर उक्त व्यक्ति को काबू कर लिया। बताया जाता है कि उक्त...
अबोहर (सुनील, रहेजा): थाना खुईयां सरवर के अंतर्गत आते एक गांव में गत दिवस एक अधेड़ व्यक्ति द्वारा एक 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आने के बाद थाना खुईयां सरवर पुलिस ने गत रात्रि ही मुखबिर की सूचना पर उक्त व्यक्ति को काबू कर लिया। बताया जाता है कि उक्त व्यक्ति विवाहित है और उसके दो बच्चे भी हैं। आज सुबह पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को अस्पताल में लाकर उसका मैडिकल करवाया गया। वहीं व्यक्ति के परिजन भी अस्पताल में पहुंचे जिन्होंने उसका बचाव करते हुए कहा कि वह पिछले काफी समय से मानसिक रूप से परेशान रहता है और उसकी मानसिक रोग की दवा चलती है।
सहायक सब-इंस्पैक्टर भगवान सिंह ने बताया कि उसका मेडिकल करवाया गया है और आज उसे अदालत में पेश कर उसका पुलिस रिमांड हासिल कर उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी।