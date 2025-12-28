Main Menu

बढ़ जाएगी Income! आप भी लें NHM योजना का लाभ, जानें कैसे कर सकते हैं Apply

Updated: 28 Dec, 2025 05:28 PM

पंजाब सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती में बदलाव को बढ़ावा देने के लिए बागवानी को प्रोत्साहित कर रही है।

पंजाब डेस्क: पंजाब सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती में बदलाव को बढ़ावा देने के लिए बागवानी को प्रोत्साहित कर रही है। इसे लेकर पंजाब के बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने जानकारी सांझा की है। उन्होंने कहा कि सी.एम. मान के नेतृत्व में सरकार किसानों को बागबानी अपनाने के लिए आकर्षक सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से प्रेरित कर रही है।

उन्होंने बताया कि नेशनल बागबानी मिशन के तहत नए बाग लगाने व अन्य बागबानी गतिविधियों के लिए किसान सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। फसल विविधीकरण को मजबूत करने और किसानों की आमदन को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इच्छुक किसान अपने जिले के बागबानी दफ्तरों के जरिए सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं फील्ड स्टाफ से मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों को जमीनी स्तर पर योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। किसानों को बागवानी स्कीमों का अधिक से अधिक लाभ उठाने और बेहतर आय के लिए फलों और सब्जियों की खेती की ओर जाने की अपील की।  

