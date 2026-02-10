Main Menu

MP अमृतपाल सिंह ने फिर खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा

Edited By Urmila,Updated: 10 Feb, 2026 05:33 PM

खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह ने एक बार फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

चंडीगढ़ (सुशील गंभीर) : खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह ने एक बार फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट में एक नई पटीशन फाइल की है जिसमें अपनी अस्थायी रिहाई या पैरोल की मांग की गई है ताकि वे पार्लियामेंट के बजट सेशन में हिस्सा ले सकें।

गौरतलब है कि करीब एक हफ्ता पहले भी उनकी ऐसी ही एक पटीशन खारिज कर दी गई थी। अब अमृतपाल सिंह ने हाई कोर्ट से अपील की है कि वह उस पुराने ऑर्डर को रद्द कर दें जिसके तहत उन्हें रिहा करने से मना कर दिया गया था। अमृतपाल सिंह अभी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उनकी इस नई कानूनी पहल का मकसद उनके लिए लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने का रास्ता बनाना है।

