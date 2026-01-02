Main Menu

  फिर चर्चा में पंजाब की सेंट्रल जेल, बड़ी संख्या में Mobile और SIM समेत अन्य सामान बरामद

02 Jan, 2026

mobile and sim recovered from central jail

सेंट्रल जेल गोइंदवाल साहिब में मोबाइल फोन, ड्रग्स और दूसरा सामान बरामद होने का सिलसिला लगातार जारी है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है।

तरनतारन (रमन): सेंट्रल जेल गोइंदवाल साहिब में मोबाइल फोन, ड्रग्स और दूसरा सामान बरामद होने का सिलसिला लगातार जारी है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसका एक और ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब जेल प्रशासन की तरफ से चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान अलग-अलग जगहों से 33 मोबाइल फोन, 13 SIM, एक डेटा केबल, 2 एडॉप्टर बरामद करने में बड़ी कामयाबी मिली।

जानकारी देते हुए DSP गोइंदवाल साहिब अतुल सोनी ने बताया कि सेंट्रल जेल गोइंदवाल साहिब के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट मनजीत सिंह और केवल सिंह की तरफ से जेल के अंदर चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान अलग-अलग कंपनियों के 33 की-पैड और टच फोन बरामद हुए हैं, इसके अलावा अलग-अलग कंपनियों के 13 SIM, 2 एडॉप्टर और एक डेटा केबल बरामद हुई है, जिसके संबंध में गोइंदवाल साहिब थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

