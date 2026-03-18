ससुराल वालों की कार की डिमांड पूरी नहीं कर पाई विवाहिता! परेशान होकर उठाया खौफनाक कदम

थाना काठगढ़ के अंतर्गत आने वाले गांव हसनपुर कलां में एक महिला ने दहेज के लिए ससुराल वालों द्वारा परेशान किए जाने के बाद जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।

नवांशहर/काठगढ़ (त्रिपाठी): थाना काठगढ़ के अंतर्गत आने वाले गांव हसनपुर कलां में एक महिला ने दहेज के लिए ससुराल वालों द्वारा परेशान किए जाने के बाद जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने महिला के पति, सास और ससुर समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। मृतका के पिता महिंदर पाल पुत्र चरण दास निवासी गांव भरथला, थाना काठगढ़ ने समेत अपने साले गुलशन कुमार पुत्र सिकंदर लाल निवासी गांव मालेवाल कोहली ने काठगढ़ पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उनके दो बच्चे हैं - एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम सुमनदीप है, जिसकी उम्र करीब 35 साल थी। उसकी शादी साल 2019 में गुरप्रीत सिंह पुत्र मोहन लाल निवासी गांव हसनपुर कलां से हुई थी। सुमनदीप का एक 4 साल का बेटा भी है।

उन्होंने बताया कि शादी के समय से ही लड़की के ससुर मोहन लाल दहेज में एक कार की मांग करते थे। उन्होंने (पिता ने) गुहार लगाई कि वे तुरंत कार नहीं दे सकते, लेकिन उन्हें मजबूरन एक ‘बुलेट’ मोटरसाइकिल देनी पड़ी। कुछ समय बाद, लड़की के ससुराल वालों ने उसे परेशान करना और ताने मारना शुरू कर दिया। वे समय-समय पर कोई न कोई मांग करते रहते थे, लेकिन उन्होंने (पिता ने) लड़की का घर बसाने की खातिर जितनी हो सकी, उतनी मांगें पूरी की। उन्होंने बताया कि लड़की उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताती रहती थी, लेकिन अपनी इज्जत-मर्यादा का ख्याल रखते हुए, वे लड़की सुमनदीप को वहीं (ससुराल में) रहने के लिए कहते रहते थे। उन्होंने कहा कि जब भी लड़की परेशान होकर अपने मायके आती थी, तो वे उसे समझा-बुझाकर वापस ससुराल भेज देते थे।

महेंद्र पाल ने बताया कि 16 मार्च को लड़की सुमनदीप ने फोन करके बताया कि आज उसके ससुराल वाले उसे फिर से बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, लेकिन मेरी पत्नी गुरमीत ने फोन पर उसे समझाया कि हम आकर बात करेंगे। लेकिन शाम 4 बजे लड़की के ससुर मोहन लाल का फोन आया कि सुमनदीप ने कोई दवा खा ली है और उसे बलाचौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ उस अस्पताल पहुंचे, जहां लड़की का इलाज चल रहा था। उन्होंने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने बताया कि सुमनदीप की हालत स्थिर है, लेकिन उसे 24 घंटे निगरानी में रखना होगा। हालांकि, रात में उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसके पति गुरप्रीत और सास मनजीत वहां से खिसक गए। 17 मार्च की सुबह 6 बजे लड़की की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि ससुराल वाले कम दहेज के लिए लड़की को प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। थाना काठगढ़ पुलिस ने मृतक सुमनदीप के पिता महिंदर पाल और मामा गुलशन कुमार के बयानों के आधार पर, मृतक के पति गुरप्रीत सिंह, ससुर मोहन लाल, सास मनजीत और देवर जसबीर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू: एसएचओ काठगढ़

इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए थाना काठगढ़ के एसएचओ अभिषेक शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मृतक के पति गुरप्रीत सिंह, ससुर मोहन लाल पुत्र बाबू लाल, सास मनजीत और जसवीर सिंह उर्फ ​​जस्सी पुत्र मोहन लाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने टीमें बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मृतक सुमनदीप का पोस्टमार्टम करा दिया गया है और शव परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसका अंतिम संस्कार उसके पैतृक गाँव में किया जाएगा।

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