शहर का मेन चौक बना ‘ओपन एयर ड्रायर’, चौंकाने वाली तस्वीर आई सामने

जालंधर : शहर के एक व्यस्त चौक Soccer Chowk पर लोहे की रेलिंग पर खुलेआम कपड़े सुखाए जाने का मामला सामने आया है। इस चौंकाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि शहर के मेन चौक पर लोहे की रेलिंग पर कपड़े टांगे गए हैं, जिससे न सिर्फ शहर की छवि प्रभावित हो रही है बल्कि यातायात सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि पहले सॉकर चौक को स्काई लॉर्क चौक से जाना जाता था।

स्थानीय लोगों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों का इस तरह उपयोग करना नियमों के खिलाफ है। सड़क किनारे इस तरह कपड़े फैलाने से राहगीरों और वाहन चालकों का ध्यान भटक सकता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, नगर निगम और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी बनती है कि सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई और उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

