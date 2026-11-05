बढ़ रहे सड़क हादसे... आखिर दोषी कौन? तेज रफ्तार या प्रशासनिक लापरवाही?

पिछले कुछ दिनों से सड़क हादसों की लगातार सामने आ रही दर्दनाक घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं।

जालंधर (विमल राय): पिछले कुछ दिनों से सड़क हादसों की लगातार सामने आ रही दर्दनाक घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। पहले दो नौजवानों और फिर तीन अन्य नौजवानों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। लगातार हो रहे इन हादसों ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इन हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है और कब इन पर लगाम लगेगी?

सड़क हादसों के पीछे तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाना, यातायात नियमों की अनदेखी और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल जैसे कारण प्रमुख हैं। इसके अलावा सड़कों की खराब हालत, अतिक्रमण, यातायात संकेतों की कमी और प्रशासनिक लापरवाही भी दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ाती है। हालांकि, हर हादसे के लिए केवल वाहन चालकों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस, प्रशासन और आम नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ सड़कों की स्थिति सुधारने, उचित संकेत लगाने और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है।

सड़क पर की गई छोटी-सी लापरवाही भी किसी की जिंदगी छीन सकती है। ऐसे में वाहन चालकों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। सड़क हादसे केवल एक परिवार का नुकसान नहीं होते, बल्कि पूरे समाज को झकझोर देते हैं। जरूरत है कि प्रशासन और आम लोग समय रहते जागें, ताकि सड़कों पर बिछती लाशों का सिलसिला रोका जा सके।