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स्कूल में महिला टीचर से छेड़छाड़, बहाने से लैब में बुलाकर की अश्लील हरकतें

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 19 Apr, 2026 06:21 PM

female teacher molested at school

जिले के मौड़ क्षेत्र के एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में महिला साइंस टीचर से छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर थाना मौड़ पुलिस ने आरोपी गणित शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बठिंडा  (विजय वर्मा) : जिले के मौड़ क्षेत्र के एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में महिला साइंस टीचर से छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर थाना मौड़ पुलिस ने आरोपी गणित शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह जुलाई 2018 से बतौर टीचर कार्यरत है और जून 2023 से गांव मौड़ खुर्द स्थित स्कूल में तैनात है। स्कूल की साइंस लैब में चल रहे कार्य के दौरान अलमारियों में खराबी को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें आरोपी शिक्षक प्रवीन कुमार भी शामिल था।

पीड़िता के अनुसार, जब उसने अलमारियों की समस्या के बारे में आरोपी को बताया, तो उसने उसे लैब में आकर दिखाने के लिए कहा। लैब में पहुंचते ही आरोपी ने पहले आपत्तिजनक टिप्पणियां करनी शुरू कर दीं और फिर उसके करीब आने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने जबरन उसका हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की।

महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर उसने किसी को इस घटना के बारे में बताया, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। किसी तरह वह आरोपी के चंगुल से निकलकर बाहर आई और घटना की जानकारी महिला स्टाफ व अपने परिवार को दी। सूचना मिलते ही पीड़िता का पति और ससुर स्कूल पहुंचे। इसके बाद पीड़िता परिवार सहित थाना मौड़ पहुंची, जहां आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई।

पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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