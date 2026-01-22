23 जनवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे कर्मचारी, जानें क्यों

पी.एस.एम.एस.यू. यूनियन ने डिप्टी कमिश्नर को मिलकर मांग पत्र दिया था।

फिरोजपुर (सोनू): पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन फिरोजपुर द्वारा प्रधान पिप्पल सिंह सिद्धू के नेतृतव में फैसला किया गया है कि जिला फिरोजपुर के समुह मिनिस्टीरियल स्टाफ 23 जनवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगा। इस मौके पर प्रधान पिप्पल सिंह सिद्धू ने कहा कि 20 जनवरी को पी.एस.एम.एस.यू. यूनियन ने डिप्टी कमिश्नर को मिलकर मांग पत्र दिया था।

इसमें मांग की गई थी कि 23 जनवरी, 2026 को बसंत पंचमी के त्योहार की जिसा स्तर पर छुट्टी घोषित की जाए पर यूनियन के ध्यान में आया है कि प्रशासन द्वारा इस संबंध में लोकल छुट्टी घोषित नहीं की जा रही। इस कारण समुह स्टाफ सामूहिक तौर पर आरकक्षित छुट्टी लेने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि यूनियन द्वारा फैसला लिया है कि जिला फिरोजपुर का समुह मिनिस्टीरियल स्टाफ 23 जनवरी, 2026 को छुट्टी पर रहेगा।

