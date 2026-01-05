तरनतारन जिले की 4 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए आज जारी होगा नोटिफिकेशन

इसके साथ ही, इन पंचायतों के चुनाव के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का प्रोसेस 5 जनवरी से शुरू होगा।

तरनतारन (रमन): पंजाब स्टेट इलेक्शन कमीशन 5 जनवरी, 2026 को तरनतारन जिले की 4 ग्राम पंचायतों, काजीकोट, कक्का कंडियाला, पंडोरी गोला और मारी कंबोके में पंचायत चुनाव कराने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके साथ ही, इन पंचायतों के चुनाव के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का प्रोसेस 5 जनवरी से शुरू होगा।

इस बारे में जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर-कम-डिप्टी कमिश्नर तरनतारन राहुल ने बताया कि पंजाब स्टेट इलेक्शन कमीशन तरनतारन जिले की 4 ग्राम पंचायतों के चुनाव करा रहा है, जिसके बारे में 5 जनवरी, 2026 को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह चुनाव तरनतारन ब्लॉक की तीन ग्राम पंचायतों, काजीकोट, कक्का कंडियाला, पंडोरी गोला और भिखीविंड ब्लॉक की एक पंचायत मारी कंबोके में होंगे।

डिप्टी कमिश्नर राहुल ने बताया कि इन पंचायत चुनावों के लिए नॉमिनेशन पेपर 5 जनवरी 2026 से 8 जनवरी 2026 को दोपहर 3:00 बजे तक फाइल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को होगी और नॉमिनेशन पेपर 10 जनवरी 2026 को दोपहर 3:00 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि ऊपर बताई गई ग्राम पंचायतों के लिए रविवार, 18 जनवरी 2026 को सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक वोटिंग होगी। उन्होंने बताया कि वोटिंग के बाद वहां पोलिंग सेंटर पर वोटों की गिनती होगी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि संबंधित ग्राम पंचायतों के एरिया में 5 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से लेकर चुनाव खत्म होने तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा।

