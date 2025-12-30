Main Menu

Punjab : स्कूलों की छुट्टियां और वार्षिक समारोह की तिथियों की ऑनलाइन अपडेटिंग के आदेश

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 30 Dec, 2025 07:34 PM

पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 के लिए स्कूलों में छुट्टियों और वार्षिक समारोह की तिथियों के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोडिंग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन (सेकेंडरी) की ओर से जारी नोटिस में सभी सरकारी और...

लुधियाना (विक्की) : पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 के लिए स्कूलों में छुट्टियों और वार्षिक समारोह की तिथियों के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोडिंग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन (सेकेंडरी) की ओर से जारी नोटिस में सभी सरकारी और एडिड स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वर्ष 2026 के लिए 2 पूर्ण अवकाश, 4 अपराह्न आधे दिन की छुट्टियों और वार्षिक समारोह की तिथियों को पंजाब पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा के भीतर अपडेट किया जाए।

नोटिस के अनुसार, यह कार्य 01 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 तक किया जाना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस तिथि के बाद किसी भी स्कूल द्वारा पोर्टल पर छुट्टी या वार्षिक समारोह की तिथियों में किसी भी प्रकार का संशोधन या अपडेट नहीं किया जा सकेगा।

साथ ही, विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी छुट्टियां सरकारी सूची से ही चुनी जाएँ और पहले से अनुमोदित हों। इस व्यवस्था का पालन कॉम्प्लेक्स मिडल स्कूलों में भी किया जाएगा, ताकि उनके छुट्टियों का पैटर्न उनके मुख्य स्कूल के अनुरूप हो। नोटिस में यह भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि एक बार स्कूल द्वारा पोर्टल पर सबमिट की गई छुट्टी या वार्षिक समारोह की तिथि किसी भी स्थिति में रद्द या बदली नहीं जाएगी।  

इस निर्देश के साथ वर्ष 2026 की सरकारी छुट्टियों की सूची भी संलग्न की गई है, जिसे सभी स्कूल प्रमुख अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों को भी इस नोटिस की जानकारी भेजी गई है, ताकि वे अपने जिले के स्कूलों में इस निर्देश का पालन सुनिश्चित कर सकें।

