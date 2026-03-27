DIG भुल्लर और लालजीत सिंह की गिरफ्तारी से मान सरकार का भ्रष्टाचार बेनकाब: तरुण चुग

Edited By VANSH Sharma,Updated: 27 Mar, 2026 07:56 PM
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने शुक्रवार को गगनदीप सिंह रंधावा के परिवार से मुलाकात की, जिनकी आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी, और उनकी मौत के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
अमृतसर/चंडीगढ़: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने शुक्रवार को गगनदीप सिंह रंधावा के परिवार से मुलाकात की, जिनकी आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी, और उनकी मौत के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
चुग ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार भ्रष्टाचार और दबाव की राजनीति को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में “गैंगवाद, रंगदारी और अवैध वसूली का संगठित तंत्र” फल-फूल रहा है।
चुग ने आरोप लगाया कि मृतक अधिकारी को सत्ता में बैठे लोगों द्वारा लगातार प्रताड़ित और दबाव में रखा गया। उन्होंने कहा कि एक मंत्री ने कथित तौर पर अधिकारी को अपने आवास पर बुलाया, उसके साथ मारपीट की, दबाव में वीडियो बनवाया और उसका जीवन बर्बाद करने की धमकी दी। चुग ने कहा कि इसी तरह के दबाव के कारण अधिकारी को यह कठोर कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा।
चुग ने पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक हत्या का मामला दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस समय रहते कार्रवाई करने में पूरी तरह विफल रही है।
चुग ने कहा कि जब एक आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार किया गया, तो उसे अदालत में ऐसे पेश किया गया मानो कोई विजय जुलूस निकाला जा रहा हो। उन्होंने जोड़ा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और शासन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
चुग ने मांग की कि इस मामले में तुरंत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और न्यायिक निगरानी में निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई में भाजपा की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। मान सरकार की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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