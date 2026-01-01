Canada भेजने के नाम पर लाखों की ठगी, 3 के खिलाफ Case दर्ज

कनाडा भेजने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का एक और मामला सामने आया है।

तरनतारन (रमन): कनाडा भेजने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का एक और मामला सामने आया है। इस संबंध में साइबर क्राइम थाना तरनतारन की पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए DSP डिटेक्टिव जगजीत सिंह चहल ने बताया कि जिले के SSP सुरिंदर लांबा की तरफ से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।

DSP जगजीत सिंह ने बताया कि विक्रमजीत सिंह पुत्र जगतार सिंह निवासी गली बाऊ मल वाली नूरदी रोड, तरनतारन ने जिले के SSP को शिकायत देकर इंसाफ की मांग की थी कि कनाडा भेजने के नाम पर कुछ लोगों ने उससे 15 लाख रुपये की ठगी की है। DSP जगजीत सिंह ने बताया कि SSP ऑफिस में दर्ज शिकायत की डिटेल में जांच के बाद यह साबित हुआ है कि फेज वन मोहाली के रहने वाले मनीषा, हरप्रीत सिंह और राकेश राखी ने कनाडा भेजने के नाम पर 15 लाख रुपये ऑनलाइन अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। इस संबंध में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, तरनतारन में तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और ASI जसबीर सिंह ने आगे की जांच शुरू कर दी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here