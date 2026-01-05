भारत की तर्ज पर पाकिस्तान ने भी बनाई 25,000 क्षमता वाली टूरिस्ट गैलरी, पर कभी भी नहीं...

जे.सी.पी. अटारी बॉर्डर पर भारतीय टूरिस्ट गैलरी को देखकर पाकिस्तान सरकार की तरफ से भी 25,000 की क्षमता वाली टूरिस्ट गैलरी बनाई गई है

अमृतसर (नीरज): जे.सी.पी. अटारी बॉर्डर पर भारतीय टूरिस्ट गैलरी को देखकर पाकिस्तान सरकार की तरफ से भी 25,000 की क्षमता वाली टूरिस्ट गैलरी बनाई गई है, लेकिन यह गैलरी कभी भी फुल नहीं होती है, क्योंकि पाकिस्तान के खेमें में दर्शक काफी कम आते हैं।

दूसरी तरफ भारतीय टूरिस्ट गैलरी में चार डिग्री तापमान होने के बावजूद गैलरी लगातार फुल चल रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से स्कूलों में बच्चों को छुट्टियां हुई पड़ी है और टूरिस्ट सर्दी का आनंद लेने के लिए अलग-अलग पर्यटन स्थलों में जाते हैं।

अटारी बॉर्डर की तरफ जाने वाले रास्ते में भी काफी लंबा जाम लग रहा है और कई बार तो दर्शकों को गैलरी के बाहर खड़ा होकर परेड देखनी पड़ती है, क्योंकि गैलरी फुल हो जाती है व लोग एल.ई.डी. स्क्रीन पर ही परेड देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

