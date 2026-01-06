Accident : इनोवा–जीप की आमने-सामने भिड़ंत, 1 की दर्दनाक मौत, 2 घायल

रात्रि बठिंडा-बादल रोड पर जय सिंह वाला के पास धुंध के चलते कारण इनोवा और जीप की टक्कर हो गई, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें सहारा के वर्करों ने सिविल अस्पताल पहुंचाया।

हादसे की सूचना मिलते ही सहारा के वर्कर मौके पर पहुंचे और 3 जख्मियों को सिविल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डाक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो लोगों का उपचार चल रहा है। मृतक की शिनाख्त कुलदीप सिंह (35) पुत्र जिंदी सिंह निवासी घग्गर के तौर पर हुई है। वहीं घायलों की शिनाख्त रिंकू पुत्र नछत्तर सिंह निवासी घग्गर व गुरजंट सिंह पुत्र विशाखा सिंह निवासी नंदगढ़ के तौर पर हुई।