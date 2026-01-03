Main Menu

शादी से पहले सहेली ने 'मैं लड़का हूं' कहकर दुल्हन को घर से भगाया, पढ़ें पूरा मामला

03 Jan, 2026

पंजाब के तरनतारन जिले से एक असामान्य मामला सामने आया है, जहां एक युवती अपनी होने वाली शादी से कुछ ही दिन पहले दूसरी युवती के साथ घर से चली गई।

तरनतारन : पंजाब के तरनतारन जिले से एक असामान्य मामला सामने आया है, जहां एक युवती अपनी होने वाली शादी से कुछ ही दिन पहले दूसरी युवती के साथ घर से चली गई। दोनों लंबे समय से एक ही स्कूल में पढ़ती थीं और साथ समय बिताती थीं। युवती के अचानक लापता होने से परिवार सदमे में है, वहीं तय रिश्ता भी टूट गया है।

जानकारी के अनुसार, लापता युवती अपने परिवार के साथ तरनतारन के मुरादपुरा इलाके में रहती थी। परिवार ने उसकी शादी खडूर साहिब निवासी युवक से तय की थी और 14 जनवरी 2025 को विवाह फिक्स हुआ। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, कार्ड बांटे जा चुके थे और दहेज का सामान भी इकट्ठा कर लिया गया था।

स्कूल की दोस्ती धीरे-धीरे बन गई करीबी रिश्ता

परिजनों के मुताबिक, युवती पिछले तीन वर्षों से एक ही स्कूल में पढ़ने वाली सहपाठी के साथ काफी समय बिताती थी। दोनों का एक-दूसरे के घर आना-जाना था, जिसे परिवार सामान्य दोस्ती समझता रहा। दूसरी युवती अक्सर लड़कों जैसे कपड़े पहनती थी और खुद को ‘राटा’ नाम से बुलवाती थी, लेकिन इसे लेकर किसी को कोई संदेह नहीं हुआ।

शादी से पहले अचानक गायब, नकदी और गहने भी ले गई

परिवार का कहना है कि 24 दिसंबर को युवती घर से यह कहकर निकली कि वह पास में मिलने जा रही है, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटी। जब देर तक कोई संपर्क नहीं हुआ तो परिजनों ने तलाश शुरू की। घर की जांच करने पर पता चला कि करीब 30 हजार रुपये नकद और शादी के लिए रखे कुछ गहने भी गायब हैं। इसके बाद परिजनों को आशंका हुई कि वह अपनी सहपाठी के साथ ही गई है। जब वे दूसरी युवती के घर पहुंचे तो वहां भी ताले लगे मिले।

परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस को दी, लेकिन पुलिस का कहना है कि दोनों युवतियां बालिग हैं और यदि वे अपनी इच्छा से गई हैं तो कानूनन कोई सख्त कार्रवाई संभव नहीं है। पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, हालांकि परिवार अभी भी बेटी की सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहा है। शिकायत के अनुसार, लखविंदर की शादी 13 और 14 फरवरी के लिए तय की गई थी, लेकिन इससे पहले 24 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे सुनीता उनकी बेटी को बिना किसी को बताए अपने साथ लेकर चली गई।

रिश्ता टूटा, परिवार सामाजिक दबाव में

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद होने वाले दूल्हे के परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया।  परिजनों का कहना है कि समाज में उन्हें मानसिक तनाव और बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। परिवार का एक ही कहना है कि उनकी बेटी जहां भी हो, सुरक्षित हो और घर लौट आए।

