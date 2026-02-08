12, 17 व 18 फरवरी को लेकर हो गया ऐलान, कहीं मुश्किल में फंस न जाएं आप

पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज़ यूनियन (PSMSU) की एक ज़रूरी स्टेट लेवल मीटिंग स्टेट प्रेसिडेंट गुरनाम सिंह विर्क की अध्यक्षता में हुई।

पंजाब डेस्क: पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज़ यूनियन (PSMSU) की एक ज़रूरी स्टेट लेवल मीटिंग स्टेट प्रेसिडेंट गुरनाम सिंह विर्क की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में स्टेट जनरल सेक्रेटरी तरसेम सिंह भट्टल, स्टेट चेयरमैन रघबीर सिंह बड़वाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीपल सिंह सिद्धू, स्टेट चीफ एडवाइजर तेजिंदर सिंह नंगल, स्टेट कमेटी के नेता, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी और अलग-अलग डिपार्टमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन के नुमाइंजे बड़ी संख्या में शामिल हुए।

मीटिंग की जानकारी देते हुए स्टेट प्रेस सेक्रेटरी गुरप्रीत सिंह खटड़ा ने बताया कि मीटिंग में पिछले समय में की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया कि पंजाब विधानसभा के 117 MLA, लोकसभा मेंबर और अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के स्टेट प्रेसिडेंट को कर्मचारियों की मांगों के बारे में चेतावनी पत्र सौंपने की कार्रवाई जारी है, लेकिन कुछ MLA और पार्टी प्रेसिडेंट द्वारा समय न दिए जाने के कारण यह कार्रवाई अधूरी रह गई। लोकसभा मेंबर दिल्ली बजट सेशन में बिज़ी थे, इसलिए उनसे मिलना मुमकिन नहीं हो पाया। यह कार्रवाई 15 फरवरी तक पूरी करने का फैसला किया गया। मीटिंग में यह भी बताया गया कि 5 और 6 फरवरी को कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर नारे लगाए और कर्मचारियों की मांगों के प्रति पंजाब सरकार के नेगेटिव रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर लीडरशिप ने खुशी जताई।

सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए स्टेट प्रेसिडेंट एस. गुरनाम सिंह विर्क ने कहा कि PSMSU देश की बड़ी ट्रेड यूनियनों द्वारा 12 फरवरी को बुलाई जा रही देशव्यापी हड़ताल को पूरा सपोर्ट करेगी और इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेगी। इसके अलावा, कर्मचारियों की मांगों को लेकर 17 और 18 फरवरी को सभी जिलों में अपने-अपने डिपार्टमेंटल ऑफिस के गेट के सामने गेट रैली की जाएगी।

मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि इस साल को “रोष वर्ष” के तौर पर मनाने के लिए एक खास कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसका ड्राफ्ट तैयार करके 17 फरवरी को जारी किया जाएगा। इस कैलेंडर के जरिए मौजूदा सरकार की नाकामियों, कर्मचारियों से किए गए वादों और अधूरी मांगों को जनता के सामने रखा जाएगा और इसे पंजाब के घर-घर तक पहुंचाया जाएगा।

नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर विधानसभा के आने वाले बजट सेशन में कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो सभी कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर विधानसभा की ओर मार्च निकाला जाएगा, जिसकी तारीख बाद में बताई जाएगी। इसके अलावा, भविष्य में पंजाब के सभी कर्मचारी और पेंशनर संगठनों को एक साथ लाकर बड़े पैमाने पर शपथ ग्रहण समारोह करने का भी फैसला किया गया, जिसमें यह शपथ ली जाएगी कि अगर मौजूदा सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करती है, तो इसका जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा।

मीटिंग के दौरान, संगठन के ऐतिहासिक दिन 9 मार्च, 2026 को बड़े पैमाने पर मनाने का भी ऐलान किया गया, जिसमें रिटायर्ड लीडरशिप को सम्मानित किया जाएगा और युवा कर्मचारी वर्ग को संगठन के संघर्ष इतिहास से अवगत कराया जाएगा।

इस मौके पर गुरप्रीत सिंह खटरा को संगठन का स्टेट प्रेस सेक्रेटरी और सोशल मीडिया विंग का इंचार्ज नियुक्त किया गया। मीटिंग में अलग-अलग डिपार्टमेंट और जिलों से कई दूसरे नेता और एक्टिव सदस्य भी शामिल हुए। इस समय, अन्य नेताओं में नरिंदर सिंह गिल स्वास्थ्य विभाग, विनोद सागर रोडवेज, अमरपाल सिंह एनसीसी, संगत राम कपूरथला, मनोहर लाल, प्रदीप विनायक, सोनू कश्यप फिरोजपुर, बिक्रम सिंह ढिल्लों, बख्शीश सिंह और रवि इंदर सिंह घाली फरीदकोट, निर्मल शाने बरनाला, अमित कटोच मोहाली, अमरप्रीत सिंह परमार राज्य अध्यक्ष एनसीसी, मैनुअल नाहर, गुरजीत सिंह, रंधावा महासचिव और सावन सिंह अध्यक्ष गुरदासपुर, रविंदर शर्मा जिला महासचिव बरनाला के अलावा जालंधर टीम में जोरावर सिंह चेयरमैन, अमरप्रीत सिंह परमार वित्त सचिव, दिनेश कुमार, रणजीत सिंह रावत और पवन कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुखविंदर सिंह निज्जर सहायक वित्त सचिव, सुखजीत सिंह, दविंदर भट्टी, हरमनप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह, अशोक भारती, जसवंत सिंह, जगजीवन राम, नवजोत मक्कड़, पंकज कुमार, गुरविंदर सिंह, गुरइकबाल बावा,दिलजीत बाला, दलजीत सिंह मोगा, रविंदर सिंह फरीदकोट, रविंदर शर्मा बरनाला, परमपाल सिंह मोगा, बिक्रमजीत सिंह आहलूवालिया शमशेर सिंह मोगा, सुखजीत सिंह जालंधर, जसपाल सिंह जस्सी, मनिंदर सिंह घुडानी, गुरविंदर सिंह भंगू सक्रिय सदस्य मंत्री सेवा संघ राज्य स्तरीय बैठक के दौरान मौजूद थे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह विर्क, तरसेम सिंह भट्टल, रघबीर सिंह बरवाल, पीपल सिंह सिद्धू, तेजिंदर सिंह नांगल, गुरप्रीत सिंह खटड़ा और अन्य भी मौजूद थे।

