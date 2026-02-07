12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान, जानें पूरा मामला

इस हड़ताल की तैयारियों के संबंध में मालेरकोटला के सत्ता बाजार स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में संयुक्त किसान मोर्चा में बैठक आयोजित की गई।

मालेरकोटला (जहूर) : एटीके सीटू द्वारा सीआईटीयू ने 4 श्रम संहिताओं, एमजीएनआरईजीए अधिनियम में किए गए श्रम-विरोधी संशोधनों, कर्मचारियों की मांगों की अस्वीकृति, सरकारी संस्थानों के निजीकरण, बिजली के निजीकरण और बीज विधेयक आदि के विरोध में 12 फरवरी 26 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल की तैयारियों के संबंध में मालेरकोटला के सत्ता बाजार स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में संयुक्त किसान मोर्चा में बैठक आयोजित की गई। बैठक में एटीके नेता मोहम्मद खलील, कॉमरेड अब्दुल सत्तार (पंजाब लाल झंडा भट्टा वर्कर्स यूनियन सीआईटीयू), कॉमरेड गुरमुख सिंह (जिला अध्यक्ष कुल हिंद किसान सभा), कॉमरेड करतार सिंह (जिला अध्यक्ष कुल हिंद खेत मजदूर यूनियन), रूपिंदर सिंह चौदान (अध्यक्ष), कमलदीप कौर (छात्र नेता) और रणजीत सिंह (अध्यक्ष भूमि अधिग्रहण संघर्ष समिति) आदि संयुक्त रूप से उपस्थित थे।

इस बैठक के दौरान नेताओं ने निर्णय लिया कि गांवों में श्रमिकों, कर्मचारियों, किसानों और देश के सभी मेहनतकश लोगों के खिलाफ लिए जा रहे निर्णयों के विरुद्ध जनता को संगठित किया जाना चाहिए । 12 फरवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाना चाहिए। 12 फरवरी को सभी श्रमिकों, कर्मचारियों, किसानों और सभी मेहनतकश लोगों द्वारा हड़ताल की जाएगी। इस मौके पर कामरेड मोहम्मद सत्तार, तहसील सचिव कामरेड मोहम्मद हलीम, कामरेड जगजीवन सिंह, कामरेड भरभूर सिंह बुलापुर, कामरेड बहादुर सिंह, कामरेड मुख्तियार सिंह, कामरेड मोहम्मद सलीम उपस्थित थे।

