  • Weather : बारिश और धुंध को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, इन जिलों में Alert जारी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 29 Dec, 2025 07:29 PM

weather major forecast regarding rain and fog

पंजाब में घनी धुंध और शीत लहर ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 2 जनवरी तक पंजाब के मौसम को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है।

जालंधर  – पंजाब में घनी धुंध और शीत लहर ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 2 जनवरी तक पंजाब के मौसम को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद मौसम साफ रहने की उम्मीद है।

धुंध को लेकर बड़ी चेतावनी

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार 29 और 30 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में घनी/बहुत घनी धुंध पड़ने की संभावना है। इसके बाद धुंध की तीव्रता और फैलाव में कमी आने की उम्मीद है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2026 के बीच दृश्यता (विज़िबिलिटी) में सुधार होगा, हालांकि कुछ क्षेत्रों में घनी धुंध बनी रह सकती है। 1 जनवरी 2026 के बाद पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में धुंध फिर से पड़ सकती है।
 
इन जिलों में रहेगा येलो और ऑरेंज अलर्ट

29 और 30 दिसंबर को पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, तरनतारन, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, मोहाली, होशियारपुर, नवांशहर, पटियाला, रूपनगर, मोगा, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, बठिंडा, मानसा और मुक्तसर साहिब में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 31 दिसंबर, नए साल के दिन 1 जनवरी 2026 और 2 जनवरी को पूरे राज्य में शीत लहर को लेकर येलो अलर्ट रहेगा।

