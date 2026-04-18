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उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे श्री हरिमंदिर साहिब, जताई गहरी श्रद्धा

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 18 Apr, 2026 05:14 PM

uttarakhand governor gurmit singh visits sri harmandir sahib

उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनैंट जनरल (रिटायर्ड) गुरमीत सिंह ने आज सचखंड श्री हरिमंदिर मंदिर साहिब में माथा टेका और गुरु साहिब के प्रति अपनी श्रद्धा ज़ाहिर की। इस मौके पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने श्री...

जैतो ( रघुनंदन पराशर ): उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनैंट जनरल (रिटायर्ड) गुरमीत सिंह ने आज सचखंड श्री हरिमंदिर मंदिर साहिब में माथा टेका और गुरु साहिब के प्रति अपनी श्रद्धा ज़ाहिर की। इस मौके पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने श्री दरबार साहिब के सूचना सैंट में गुरमीत सिंह का स्वागत किया और उन्हें सिरोपा, श्री दरबार साहिब का सुनहरी मॉडल और धार्मिक किताबें देकर सम्मानित किया। शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट धामी ने कहा कि सचखंड श्री हरिमंदिर मंदिर साहिब पूरी मानवता की आस्था का केंद्र है, जहां हर दिन देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माथा टेकते हैं। उन्होंने कहा कि हर सिख गुरु साहिब को उनकी कामयाबियों के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए इस पवित्र जगह पर माथा टेकता है। आज उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, जो अमृतसर जिले के रहने वाले हैं, आज श्री दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंचे। एडवोकेट धामी ने बताया कि राज्यपाल गुरमीत सिंह से उत्तराखंड में सिखों से जुड़े पवित्र स्थानों के बारे में भी बातचीत हुई, जिस पर उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिया। 

इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि गुरु के आशीर्वाद से ही मुझे इस पवित्र स्थान पर आने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि यह वह जगह है जहां से पूरी मानवता को एकता का संदेश मिलता है। इस पवित्र स्थान पर आकर वह नई ऊर्जा महसूस करते है। उन्होंने उत्तराखंड और पूरे देश के लोगों के लिए गुरु पातशाह जी के चरणों में प्रार्थना की। इस मौके पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चीफ सैक्रेटरी कुलवंत सिंह मनन,ओ.एस.डी.सतबीर सिंह, सैक्रेटरी बलविंदर सिंह काहलवां,उप सैक्रेटरी हरभजन सिंह वक्ता, मैनेजर नरिंदर सिंह मथरेवाल, सूचना अधिकारी ऑफिसर अमृतपाल सिंह,राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ पहुंचे ए.डी.सी.अमित श्रीवास्तव,ए.आई.जी.जगजीत सिंह वालिया,ए.डी.सी.पी. हरपाल सिंह और अन्य मौजूद थे।

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