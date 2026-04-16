Jalandhar: गोराया हाईवे पर ट्रक और एक्टिवा की टक्कर, LPU से लौट रहा युवक गंभीर घायल

Edited By Kamini,Updated: 16 Apr, 2026 02:35 PM
हाईवे पर ट्रक और एक्टिवा में भयानक टक्कर हो गई। इस हादसे में LPU से लौट रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
जालंधर: हाईवे पर ट्रक और एक्टिवा में भयानक टक्कर हो गई। इस हादसे में LPU से लौट रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक, गोराया हाईवे पर दोनों वाहनों की देर रात टक्कर हो गई। युवक एक्टिवा पर सवार था जोकि घायल हो गया। इस दौरान राहगीरों ने तुरन्त सड़क सुरक्षा फोर्स को इसकी जानकारी दी।
घटना की सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा फोर्स मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से एक्टिवा सवार युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान SSF के इंचार्ज ASI सरबजीत सिंह ने बताया कि, उन्हें हादसे की सूचना मिली जिसके बाद वह तुरन्त टीम के साथ मौक पर पहुंचे। जांच दौरान ट्रक चालक निरंजन ने बताया कि उसकी गाड़ी का तेल खत्म हो गया, जिसके चलते उसने अपने ट्रक सड़क किनारे पर खड़ा कर दिया और वह खुद पेट्रोल पंप पर तेल लेने चला गया।
इस दौरान घायल युवक लवली प्रोफेनशल यूनिवर्सिटी (LPU) से आ रहा था और उसकी एक्टिवा की ट्रक से टक्कर हो गई और वह घायल हो गया। युवक को फगवाड़ा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर ट्रक ड्राइवर को तेल मुहैय्या करवाकर ट्रक रास्ते से हटवा दिया गया है। इस घटना संबंधी जानकारी देते हुए चौंकी इंचार्ज एएसआई सुरेंद्र मोहन ने बताया कि, ट्रक ड्राइवर निरंजन गोराया से लुधियाना जा रहा था और उसने ड्रिंक भी की हुई थी। हाईवे पर डीजल खत्म होने के चलते उसने ट्रक को सड़के किनारे लगा दिया और खुद पेट्रोल पंप चला गया। इस दौरान खड़े ट्रक में एक्टिवा सवार की टक्कर हो गई। ड्राइवर ने खुद भी माना कि उसने ड्रिंक की हुई थी। फिलहाल पुलिस का कहना हैकि, मामले की गहराई से जांच चल रही है। उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here