कहर ओ रब्बा! बेटे के लिए काल बनकर आई बारिश, परिवार का रो-रो कर बुरा हाल

Edited By Urmila,Updated: 23 Jan, 2026 05:52 PM

the young man died from electrocution

नाभा शहर के करतारपुरा मोहल्ले के 18 साल के नौजवान भविश की करंट लगने से मौत हो गई। भविश घर से कुछ दूर गया था।

नाभा (राहुल): नाभा शहर के करतारपुरा मोहल्ले के 18 साल के नौजवान भविश की करंट लगने से मौत हो गई। भविश घर से कुछ दूर गया था और बिजली का खंभा उसके हाथ को छू गया और उसे ज़ोर का करंट लगा, जिसके बाद वह पानी में गिर गया, जब उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है क्योंकि जवान बेटे की मौत ने परिवार को हिलाकर रख दिया है।

भाविश नाभा में ITI में इलेक्ट्रिसिटी में डिप्लोमा कर रहा था। इस घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बारिश भविश की मौत का कारण बनेगी। इस मौके पर भविश के भाई ने बताया कि वह घर से कुछ दूर गया था और वहां बारिश का पानी खड़ा था, जब वह खंभे के सहारे वापस जाने लगा तो उसे ज़ोर का करंट लगा और वह नीचे गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। 

इस मौके पर मोहल्ले के लोगों ने कहा कि जब भी बारिश होती है, कोई न कोई हादसा हो जाता है क्योंकि पहले एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई थी और अब फिर वही हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को ऐसी बुरी घटनाओं से सबक लेना चाहिए।

