घने कोहरे व रेलिंग न होने से नहर में गिरी लोगों से भरी पिकअप,  बाल-बाल बचे सवार

गांव बख्शीवाला के पास लहरागागा के लिए बनी सड़क पर बख्शीवाला के पास कोहरे और रेलिंग न होने की वजह से 14 लोगों से भरी पिकअप नहर में गिर गई।

बरेटा (सिंगला) : गांव बख्शीवाला के पास लहरागागा के लिए बनी सड़क पर बख्शीवाला के पास कोहरे और रेलिंग न होने की वजह से 14 लोगों से भरी पिकअप नहर में गिर गई। हादसे में गाड़ी में सवार बाल-बाल बच गए। पिकअप में सवार कुलदीप सिंह ने शोर मचाया तो गांव के लोग वहां पहुंचे और गुरुद्वारा साहिब में अनऊंसमैंट करवाई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग आए और पिकअप में सवार लोगों को बचाया। कुलदीप सिंह ने बताया कि नहर के किनारे रेलिंग न होने की वजह से हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि गांव वालों ने रेलिंग लगाने के बारे में कई बार विभाग के मंत्री को बताया, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

थाना प्रमुख मेला सिंह अपनी टीम के साथ हादसे वाली जगह पर पहुंचे और नहर में गिरी गाड़ी को जे.सी.बी. की मदद से निकलवा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। गांव के पूर्व सरपंच प्रेम चंद ने सरकार से मांग की कि इस जगह पर जल्द से जल्द रेलिंग लगाई जाए, ताकि आगे कोई हादसा न हो और जान-माल के नुकसान से बचा जा सके।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here