Punjab : खुले कुएं-बोरवेल बने जानलेवा! जिला प्रशासन ने कसा शिकंजा, निर्देश जारी

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फरीदकोट मैडम पूनमदीप कौर ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिले में कुओं, बोरवेल/ट्यूबवेल की खुदाई/मरम्मत के बारे में निर्देश जारी किए हैं।

फरीदकोट (चावला) : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फरीदकोट मैडम पूनमदीप कौर ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिले में कुओं, बोरवेल/ट्यूबवेल की खुदाई/मरम्मत के बारे में निर्देश जारी किए हैं। जिसमें शहरी और ग्रामीण इलाकों में कच्चे कुओं और बोरवेल/ट्यूबवेल की खुदाई के कारण लोगों और बच्चों के उनमें गिरने से होने वाले जान-माल के नुकसान से बचने और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत जारी गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है।

आदेशों के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट की सीमा के अंदर कुआं/बोर खोदने से पहले, जमीन के मालिक को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, संबंधित सरपंच, ग्राम पंचायत, नगर काउंसिल, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, सॉइल कंज़र्वेशन डिपार्टमेंट को 15 दिन पहले सूचित करना होगा। कुएं/बोरवेल खोदने या मरम्मत करने वाली सभी एजेंसियों जैसे सरकारी/अर्ध-सरकारी/निजी आदि का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। जिस जगह कुआँ/बोरवेल खोदा या मरम्मत की जाती है, वहां ड्रिलिंग एजेंसी और खोदे जाने वाले कुएं के मालिक का पूरा पता लिखा हुआ साइट बोर्ड लगाया जाना चाहिए और उस साइन बोर्ड पर ड्रिलिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा जाना चाहिए।

बोरवेल के चारों ओर कांटेदार तार लगाकर उसे नट-बोल्ट वाले स्टील प्लेट कवर से ढक दिया जाएगा और कुएं/बोर के कवर को नट-बोल्ट वाले केसिंग पाइप से फिक्स कर दिया जाएगा। कुएं के चारों ओर जमीन से 0.50*0.60 मीटर ऊंचा (ज़मीन के लेबल से 0.30 मीटर ऊपर और ज़मीन के लेबल से 0.30 मीटर नीचे) सीमेंट/कंक्रीट का प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर बनाया जाना चाहिए। कुआं/बोरवेल खोदने या उसकी मरम्मत करने के बाद, अगर कोई खाली जगह हो, तो उसे मिट्टी से भर देना चाहिए/खाली बोरवेल/कुएं को ऊपर तक मिट्टी/रेत से भर देना चाहिए और मरम्मत के काम के बाद ज़मीन का लेवल पहले जैसा कर देना चाहिए।

कुआं/बोरवेल को किसी भी हालत में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़े गए कुएं को नीचे से ऊपर तक बारीक मिट्टी, पत्थर, कंक्रीट वगैरह से ठीक से भर देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जल सप्लाई और सेनिटेशन डिपार्टमेंट की लिखी हुई मंज़ूरी और देखरेख के बिना कुआं/बोरवेल नहीं खोदेगा या उसकी मरम्मत नहीं करेगा। गांव के इलाकों में सरपंच और खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट के अधिकारी और शहरी इलाकों में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, मिट्टी की सुरक्षा, म्युनिसिपल काउंसिल के जूनियर इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव अधिकारी हर महीने अपने-अपने अधिकार वाले इलाकों की एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि उनके इलाके में कितने बोरवेल/कुएं वगैरह नए खोदे गए, उनकी मरम्मत की गई, इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने भरे गए हैं। ये विभाग अपने-अपने इलाकों की उस रिपोर्ट की एक कॉपी अपने ऑफिस में रिकॉर्ड के तौर पर रखेंगे और एक कॉपी हर महीने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (डेवलपमेंट), फरीदकोट को भेजी जाएगी। वे इस बारे में पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। यह ऑर्डर 6 जून, 2026 तक लागू रहेगा।

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