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  • भदौड़ में सुखबीर सिंह बादल की हुंकार, कहा-''पंजाब बचाना है तो नशे के साथ-साथ गैं'गस्टर को भी...''

भदौड़ में सुखबीर सिंह बादल की हुंकार, कहा-''पंजाब बचाना है तो नशे के साथ-साथ गैं'गस्टर को भी...''

Edited By Urmila,Updated: 15 Mar, 2026 04:33 PM

sukhbir singh badal rally

शिरोमणि अकाली दल ने आज भदौड़ में 'पंजाब बचाओ रैली' का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने जहां विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा, वहीं कई बड़े ऐलान भी किए।

बरनाला/भदौड़ : शिरोमणि अकाली दल ने आज भदौड़ में 'पंजाब बचाओ रैली' का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने जहां विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा, वहीं कई बड़े ऐलान भी किए। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार आने पर 12 घंटे बिजली दी जाएगी। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल को एक मौका दीजिए और फिर देखिए 5 साल में नक्शा कैसे बदलता है।

सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अब 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव की जंग शुरू हो गई है। एक तरफ शिरोमणि अकाली दल है तो दूसरी तरफ दिल्ली वाली पार्टियां हैं। दिल्ली वाली पार्टियां सिर्फ पंजाब में राज करने आती हैं। उन्होंने कहा कि आपके दिल में जो दर्द आपकी अपनी क्षेत्रीय पार्टी में है, वह किसी और पार्टी में नहीं है। कांग्रेस ने 25 साल राज किया लेकिन पंजाब में विकास का एक भी निशान नहीं दिखा सकते। आम आदमी पार्टी सरकार पर जुबानी हमला करते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि अगर पंजाब को बचाना है तो पंजाब से ड्रग्स के साथ-साथ गैंगस्टरों को भी खत्म करना होगा। आम आदमी पार्टी के लोगों ने पंजाब को बर्बाद कर दिया है।

इस बीच, सुखबीर सिंह बादल ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर 2027 में उनकी सरकार सत्ता में आई तो पंजाब की दरियाओं में एक भी फैक्ट्री या सीवेज का पानी नहीं जाने दिया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उनकी सरकार आने पर कबड्डी वर्ल्ड कप फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने पंजाबी कल्चर और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए गांवों में वर्ल्ड कप कबड्डी, पशु मेला और 'सीप' जैसे कॉम्पिटिशन कराने का भी भरोसा दिलाया। उनकी सरकार आने पर पंजाब के हर गांव की गलियां सीमेंट से पक्की की जाएंगी।

पंजाब में 75 फीसदी नौकरियां पंजाबी युवाओं के लिए रिजर्व होंगी

सुखबीर बादल ने वादा किया कि अगर 2027 में अकाली दल की सरकार बनी तो पंजाब में 75 फीसदी नौकरियां पंजाबी युवाओं के लिए रिजर्व होंगी। उन्होंने युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का बिना ब्याज वाला लोन देने का भी ऐलान किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में गरीब बच्चों के लिए 50 फीसदी सीटें रिजर्व होंगी और उनका खर्च सरकार उठाएगी।

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जनकल्याणकारी योजनाओं को फिर से शुरू करना

पार्टी अध्यक्ष ने ऐलान किया कि सरकार के सत्ता में आने के पहले हफ्ते में आटा-दाल स्कीम फिर से शुरू की जाएगी, जिसके तहत 4 रुपये प्रति किलो आटा और 20 रुपये प्रति किलो दाल दी जाएगी। इसके अलावा गरीब लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये शगुन की रकम दी जाएगी। बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 3100 रुपये प्रति महीना की जाएगी। हर किसान को ट्यूबेल कनेक्शन देने की गारंटी भी दी गई।

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