श्री अकाल तख्त साहिब ने CM Mann को किया तलब, 15 जनवरी को होंगे पेश

अमृतसर। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 15 जनवरी को पेश होने के लिए तलब किया है। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी गड़गज सिंह ने मुख्यमंत्री को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित तिथि पर श्री अकाल तख्त साहिब में उपस्थित होकर कुछ अहम मुद्दों पर अपना पक्ष रखें। इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री मान ने अपनी व्यस्तताओं में बदलाव करते हुए 15 जनवरी को अमृतसर में प्रस्तावित एक अन्य कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है और अकाल तख्त साहिब में पेश होने की पुष्टि की है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस संबंध में कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब उनके लिए सर्वोच्च है और उसका हर हुक्म उनके लिए सिर-माथे है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे एक निमाने सिख के रूप में अकाल तख्त साहिब में नंगे पांव हाजिरी लगाएंगे और संस्था के प्रति पूरा सम्मान प्रकट करेंगे।



गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे स्वयं चाहते हैं कि उन्हें श्री अकाल तख्त साहिब में बुलाया जाए ताकि वे “सभी कच्चे चिट्ठे” खोल सकें और हर बात खुलकर रख सकें। उनके इस बयान के बाद सिख धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई थी, जिसके बाद अब औपचारिक रूप से उन्हें तलब किया गया है।