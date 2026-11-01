कपूरथला में सनसनीखेज मामला! बेईं नदी से मिला लापता युवक का श/व

करीब 12-13 दिन से लापता 18 साल के युवक की लाश सुल्तानपुर लोधी-बुसोवाल रोड पर गुरुद्वारा श्री बेर साहिब के पास बेईं नदी से मिली।

कपूरथला (गुरप्रीत सिंह) : करीब 12-13 दिन से लापता 18 साल के युवक की लाश सुल्तानपुर लोधी-बुसोवाल रोड पर गुरुद्वारा श्री बेर साहिब के पास बेईं नदी से मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गांव भागो अराइयां के रहने वाले हरदीप सिंह के बेटे प्रदीप सिंह के रूप में हुई है।

मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदीप सिंह पिछले 12-13 दिन से घर से लापता था। बताया जा रहा है कि लापता होने से पहले युवक को कथित तौर पर बंधक बनाकर पीटा गया था और उस पर गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। इस घटना के बाद वह घर से गायब हो गया था। अब उसकी बॉडी बेईं नदी से बरामद हुई है।

इस मामले में पुलिस ने मृतक के दादा के बयानों के आधार पर सुल्तानपुर लोधी थाने में चार लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस नामजद लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है।

इस बीच, शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बॉडी को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि 18 साल के युवक के साथ क्या हुआ और उसकी मौत की वजह क्या थी। पुलिस जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह के बारे में स्थिति साफ हो पाएगी।

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