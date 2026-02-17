Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab : कुष्ठ आश्रम के पास संदिग्ध मांस के थैलों की बरामदगी, पुलिस जांच शुरू

Punjab : कुष्ठ आश्रम के पास संदिग्ध मांस के थैलों की बरामदगी, पुलिस जांच शुरू

Edited By Urmila,Updated: 17 Feb, 2026 12:14 PM

sensation in the area due to finding pieces of meat

सरहिंद कुष्ठ आश्रम के पास गंदे नाले से थैलियों में भरे मांस के संदिग्ध टुकड़े मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

फतेहगढ़ साहिब (विपन भारद्वाज): सरहिंद कुष्ठ आश्रम के पास गंदे नाले से थैलियों में भरे मांस के संदिग्ध टुकड़े मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए नाले की सफाई शुरू की और मांस से भरे थैलों को सावधानी से निकाला। सरहिंद पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर अवतार सिंह का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और लोग किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से बचें। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!