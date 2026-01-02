Main Menu

  मोहाली में पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल की पत्नी के म/र्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा, पढ़ें...

Edited By Kamini,Updated: 02 Jan, 2026 05:17 PM

revelation in the murder case of the former aag wife

मोहाली के फेज-5 में पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) कृष्ण कुमार गोयल की पत्नी अशोक गोयल (66) के मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है।

मोहाली (जस्सी): मोहाली के फेज-5 में पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) कृष्ण कुमार गोयल की पत्नी अशोक गोयल (66) के मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हत्याकांड में नौकर नीरज के शामिल होने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने केस सुलझा लिया है, लेकिन नीरज के कहने पर मर्डर करने वाला और घर से 8.5 लाख और 40 तोले सोने के गहने लेकर भागने वाला अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के बाद ही उक्त घटना को सुलझाने के बारे में जानकारी साझा करेगी।

PunjabKesari

आने वाले दिनों में पुलिस इस मर्डर के बारे में अहम खुलासे कर सकती है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नौकर नीरज ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि वह उक्त घटना का मास्टरमाइंड है। उसने उक्त घटना को अंजाम देने के लिए 2 लोगों से संपर्क किया था, जिनमें से एक उसका रिश्तेदार है। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मोहाली से ऑटो में रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन से दूसरे राज्य भाग गए।

यहां आपको बता दें कि नौकर नीरज पिछले 8 साल से पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल गोयल के घर में काम कर रहा था। नीरज 24 साल का है और वह मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है। एडवोकेट गोयल ने पुलिस को जो बयान दिया है, उसमें कहा गया है कि किसी अनजान व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि कैश और ज्वेलरी वाली अलमारी के अलावा किसी और चीज को हाथ नहीं लगाया गया, जिससे लग रहा था कि आरोपी को पैसों के बारे में पूरी जानकारी थी। वहीं, देर रात आरोपी के घर में घुसने के लिए जो कुंडी खोली गई थी, वह भी नौकर की ओर इशारा कर रही थी। तीसरी घटना तब की गई, जब घर का मालिक और बाकी सदस्य विदेश में थे। 

और ये भी पढ़े

इस बीच, पुलिस नौकर से भी पूछताछ कर रही है कि 8 साल में ऐसा क्या हुआ कि नौकर को उक्त घटना करनी पड़ी। इस बारे में एसपी सिटी दिलप्रीत सिंह ने कहा कि अशोक गोयल की हत्या का मामला सुलझ गया है। मुख्य आरोपी घर का नौकर था, जो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस नीरज के फरार साथियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फेज-5 से फेज 3/5 ट्रैफिक लाइट तक पैदल गए और वहां से मदनपुर चौक पहुंचे। मदनपुर चौक से उन्होंने पेट्रोल पंप की तरफ जाने वाली सड़क से ऑटो लिया और रेलवे स्टेशन पहुंचे। नीरज की तरफ से पुलिस को दी गई जानकारी के आधार पर, एक टीम दिल्ली, दूसरी उत्तराखंड और तीसरी टीम को यूपी के लिए बड़े अधिकारियों ने भेजा है, क्योंकि पुलिस को पक्की जानकारी मिली है कि आरोपी तीनों राज्यों में हैं।

