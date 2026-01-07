Punjab Weather: घना कोहरा और शीतलहर का Orange alert, 4 जिलों में कोल्ड-डे की चेतावनी

पंजाब के मौसम को लेकर ताजा अपडेट सामने आई है।

पंजाब डेस्क : पंजाब के मौसम को लेकर ताजा अपडेट सामने आई है। राज्य में आज मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। कई जिलों में घने कोहरे के साथ शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 4 जिलों मोहाली, नवांशहर, रूपनगर और पटियाला जिलों में कोल्ड-डे की स्थिति बनने की आशंका है। वहीं अगर बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे तापमान सामान्य से लगभग 3 डिग्री नीचे चला गया है। न्यूनतम तापमान में भी लगातार कमी देखी जा रही है। सबसे कम तापमान बठिंडा में 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि पूरे दिन मौसम शुष्क बना रहेगा।

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पाकिस्तान और उससे सटे इलाकों में ऊंचाई पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके चलते तेज पश्चिमी हवाएं (जेट स्ट्रीम) चल रही हैं और शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई है। अमृतसर और हलवारा में विजिबिलिटी शून्य, जबकि बल्लोवाल सौंखड़ी में 10 मीटर और बठिंडा में 150 मीटर रिकॉर्ड की गई।

इन जिलों को अलर्ट:

मौसम विभाग के अनुसार आज जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, कपूरथला, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, होशियारपुर, नवांशहर, मुक्तसर, मोगा, मानसा, संगरूर, बठिंडा, बरनाला, मालेरकोटला, रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) में कई स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नवांशहर, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली), फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा व मानसा में कोल्ड-डे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।

आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा घने कोहरे का असर

आगामी दिनों की बात करें तो अगले तीन दिनों यानी 8, 9 और 10 जनवरी को भी पंजाब के कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 8 जनवरी को बठिंडा, बरनाला, मानसा, पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, होशियारपुर, नवांशहर, एसएएस नगर (मोहाली) और मालेरकोटला में घने कोहरे की आशंका है। वहीं अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, रूपनगर और पटियाला में अत्यधिक घना कोहरा रहने की संभावना जताई गई है। 9 जनवरी को अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फरीदकोट, मोगा, बठिंडा, मानसा, संगरूर, फिरोजपुर, बरनाला, फाजिल्का और मुक्तसर में कहीं-कहीं घना कोहरा छाने के साथ मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इसी तरह 10 जनवरी को भी अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फरीदकोट, मोगा, बठिंडा, मानसा, संगरूर, फिरोजपुर, बरनाला, फाजिल्का और मुक्तसर में कुछ स्थानों पर घना कोहरा रहने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और आवश्यकतानुसार ही यात्रा करने की सलाह दी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here