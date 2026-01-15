पंजाब के मौसम को लेकर SDMA का अलर्ट, अगले 24 घंटे 14 जिलों के लोग रहे सतर्क

पंजाब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) द्वारा आज फिर लोगों को अलर्ट करते हुए मैसेज भेजा गया है।

पंजाब डेस्क : पंजाब वासियों को अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। पंजाब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) द्वारा आज फिर लोगों को अलर्ट करते हुए मैसेज भेजा गया है।

पंजाब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भेजे गए संदेश में कहा गया है कि अगले 24 घंटों में अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मलेरकोटला, मानसा, मोगा, पटियाला, संगरूर, शहीद भगत सिंह नगर में कुछ जगहों पर ठंड के साथ शीतलहर और घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही किसी भी इमरजेंसी के लिए 112 पंजाब SDMA पर कॉल करने की भी अपील की गई है।

