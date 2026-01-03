Main Menu

Punjab : पाक साजिश फिर नाकाम: BSF की सतर्कता से करोड़ों की हेरोइन जब्त

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 03 Jan, 2026 07:16 PM

: पड़ोसी मुल्क द्वारा भारत में भेजी जा रही हैरोइन और हथियारों की तस्करी को रोकने और तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए चलाए गए अभियान के तहत बी.एस.एफ. ने फिरोजपुर भारत पाक बॉर्डर के पास एक ड्रोन और 1107 ग्राम हैरोइन का एक पैकेट बरामद किया है।

फिरोजपुर   : पड़ोसी मुल्क द्वारा भारत में भेजी जा रही हैरोइन और हथियारों की तस्करी को रोकने और तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए चलाए गए अभियान के तहत बी.एस.एफ. ने फिरोजपुर भारत पाक बॉर्डर के पास एक ड्रोन और 1107 ग्राम हैरोइन का एक पैकेट बरामद किया है।

प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला है कि यह हैरोइन पाकिस्तानी तस्करों द्वारा ड्रोन से भेजी गई थी जिसे बी.एस.एफ. की चौकसी के चलते हुए गिरा कर कब्जे में ले लिया गया है और पाकिस्तानी तस्करों से यह हैरोइन किन भारतीय तस्करों द्वारा मंगवाई गई थी ? इस बात का बी.एस.एफ. और थाना सदर फिरोजपुर की पुलिस द्वारा पता लगाया जा रहा है ।

थाना सदर फिरोजपुर के ए.एस.आई. सुखबीर सिंह ने बताया कि बी.एस.एफ. की बी.ओ.पी. जगदीश के असिस्टेंट कंपनी कमांडर प्रमोद कुमार ने पुलिस को भेजी एक लिखती जानकारी में बताया है कि सर्च अभियान के दौरान बी.एस.एफ. के अधिकारियों द्वारा गांव हबीब वाला फेंसिंग लाइन के पार खेतों में से एक ड्रोन और हैरोइन का यह पैकेट बरामद किया गया है जिसमें 1107 ग्राम हैरोइन है। जानकारी के अनुसार पकड़ी गई है हैरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जाती है ।
 

